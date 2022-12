Sabato 3 Dicembre 2022, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 17:54

di Nicole Cavazzuti

Tuffarsi in una piscina di palline colorate, dondolare su un'altalena tra le nuvole, ballare in una discoteca total pink o scaricare la tensione con la boxe. Sono alcune delle 15 esperienze da provare (e da immortalare) al Museum of Dreamers uno scenografico spazio temporaneo aperto fino al 18 dicembre in pieno centro a Milano (www.museumofdreamers.com). Noi lo abbiamo visitato e ve lo raccontiamo in questo video servizio!