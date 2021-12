Molti festeggeranno in casa con amici e parenti, ma c'è anche chi ha deciso di passare il Natale da Cannavacciuolo. Il famoso chef infatti serve ai propri clienti un esclusivo menu natalizio per questo 2021. Dove? Ovviamente nel suo ristorante Villa Crespi, locale con doppia stella Michelin. Ma che cosa si mangia e soprattutto quanto si spende? Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> DIETA DI ANTONINO CANNAVACCIUOLO: COME HA FATTO A PERDERE 30 KG? IL TRUCCO DA CHEF