Navigando nelle acque del Golfo Persico: un viaggio iconico e insolito negli Emirati Arabi

La prima è caleidoscopica e ipnotizzante, quasi come una donna che sa adulare e lasciare senza fiato. La seconda è carica di atmosfere d’altri tempi, in un perfetto equilibrio che unisce lusso elegante e storiche geometrie. Non è facile scegliere tra la bellezza artefatta di Dubai e il fascino più autentico di Abu Dhabi, eppure ogni viaggiatore che le visita ha sempre le idee chiare e, forse, la decisione dice molto anche sulla personalità individuale. Di sicuro, gli Emirati Arabi, in mezzo secolo di vita, hanno stupito e incuriosito il resto del mondo, diventando il polo di attrazione della costa orientale della penisola arabica. Tra queste iconiche tappe, c’è anche uno stop nell’isola naturale circondata da sabbia fine e mare turchese, che sembra lontana anni luce dal progresso iper-tecnologico delle altre due. Si tratta di Sir Bani Yas, che con Dubai e Abu Dhabi fa parte dell’itinerario che Msc Crociere, con Msc Virtuosa ed Msc Bellissima ha “disegnato” su misura per i propri ospiti e che sarà disponibile fino a giugno 2022. Navigando in notturna lungo le acque del Golfo Persico si può godere delle innumerevoli attrazioni presenti in questo mega palazzo galleggiante e risvegliarsi cambiando totalmente scenario, mentre insieme al sole sembra alzarsi il sipario su una nuova avventura da ricordare.

Scoprire gli Emirati con Msc Crociere

Msc Crociere è il terzo brand del settore più grande al mondo, leader del mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale e la compagnia in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza anche nei Caraibi, nel Nord America e in Estremo Oriente e in Arabia Saudita, una delle destinazioni con maggiore esponenziale turistico dei prossimi anni. I passeggeri possono godere di una vasta scelta di ristoranti internazionali, spettacoli di livello mondiale, programmi pluripremiati per le famiglie oltre alla più recente tecnologia di bordo user-friendly, soggiornando a bordo in totale sicurezza. Dopo i record dei mesi scorsi, ha deciso di puntare sugli Emirati Arabi, prolungando la stagione invernale 2021-2022 fino a fine giugno, a bordo di MSC Bellissima, con crociere settimanali con scalo a Dubai, Abu Dhabi con la bellissima isola a uso esclusivo dei crocieristi di MSC di Sir Bani Yas, oltre a Doha in Qatar. Gli ospiti possono godere di un itinerario che prevede soggiorni più lunghi in porto e due pernottamenti a Dubai.

Dubai, Sir Bani Yas e Abu Dhabi, cosa vedere: tre destinazioni, altrettanti micromondi da sogno

Dimmi quale preferisci e ti dirò chi sei: l’anima di questi tre luoghi è tanto differente da lasciarsi ricordare a lungo. Quel che conta, è scoprirne ogni dettaglio con il cuore oltre che con gli occhi, imparandone tradizioni, leggende, angoli turistici e scorci poco conosciuti.

Dubai

La Las Vegas degli Emirati suscita sempre emozioni contrastanti: qualcuno la considera eccessiva, altri la trovano pazza e divertente. Viverla al massimo, però, è un must assolutamente da non perdere. In pochi giorni, vale assolutamente la pena di prenotare un safari tra le dune del deserto, scoprendo l’elettrizzante avventura delle montagne russe sulle dune dorate e di un giro a dorso di un dromedario. Il panorama di sabbia a perdita d’occhio è davvero mozzafiato. Altra tappa molto particolare è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo e simbolo della città. Chi decide di visitarlo all’interno può raggiungere le piattaforme panoramiche al 124° e 125° piano o spingersi, addirittura fino al 148 piano. Bellissimo la sera assistere allo spettacolo delle fontane danzanti che sembrano abbracciare la mitica costruzione e si muovono a ritmo di musica e dalle 18 alle 23, danno spettacolo ogni trenta minuti. Chi si trova qui, ovviamente, non può non continuare il giro al Dubai Mall tra negozi di lusso ma anche piccoli punti vendita di prodotti locali con diverse fasce di prezzo e intorno un acquario spettacolare. Si tratta del tempio dello shopping più grande al mondo con i suoi 1200 negozi e anche delle cascate al coperto, una pista di pattinaggio, una pista da go-kart, un simulatore di volo, cinema e giochi arcade, tanto per citarne alcuni. E poi c’è l’imperdibile Old Souk nel quartiere di Bur Dubai per qualche souvenir gastronomico e il Souk dell’Oro o Gold Souk nel quartiere di Deira, dove si trova l’anello più grande del mondo. Per chi ha più tempo, altre meraviglie da scoprire sono: l’Atlantis Hotel con l’isola artificiale a forma di palma e l’Aquaventure Waterpark, Dubai Marina per una passeggiata pedonale osservando yacht ed edifici di lusso, l’hotel a sette stelle e a forma di vela Burj al-Arab, il souk tradizionale di Madinah Jumeirah, il quartiere finanziario, Ski Dubai, la famosa area sciistica al coperto, la moschea di Jumeirah, la modaiola area di La Mer, il nuovissimo Museo del Futuro e il Miracle Garden. Quest’ultimo attende i visitatori tra 150 milioni di fiori a creare gigantesche statue. E il biglietto permette di accedere anche al Butterfly Garden, il giardino dove vivono migliaia di farfalle colorate.

Sir Bani Yas Island

Quando la nave attracca su quest’isola dalle mille sorprese, il primo sguardo rimane catturato dalle mille sfumature di turchese del mare, circondato da sabbia fine color deserto. Si tratta di un tratto di terra naturale che la compagnia ha in uso, ad oggi, esclusivo quando attraversa l’area. Lontana dal progresso iper tecnologico di Dubai e Abu Dabi è una perfetta area di relax e lo stop comprende pure un delizioso barbecue a base di pesce e hamburger, insalate e verdure e bibite fresche, ma anche cocktail e bevande analcoliche da gustare nei sei bar dell’isola. Al suo interno è stata creata una grandissima riserva con animali provenienti da gran parte del mondo che vivono felici in mezzo al verde, soprattutto specie in via di estinzione che arrivano dalla penisola arabica e dall’Africa. Tra le attrazioni che si possono provare oltre all’immancabile giro in jeep, anche una corsa a cavallo o un giro su un dhow tradizionale o, ancora, un tour tra le mangrovie e le aree protette della zona.

Abu Dhabi

E poi ecco lei, la magnifica Abu Dhabi,la capitale degli Emirati Arabi Uniti, che nasconde uno scrigno di tesori di valore inestimabile e, in quanto a record, non ha paura delle sfide. Tra le sue peculiarità ci sono: il tappeto tessuto a mano più grande del mondo, le montagne russe più veloci, l’high tea più alto, la torre più pendente, il gruppo di edifici culturali del XII secolo più grande. Per chi resta in città un solo giorno, la scelta non è facile ma sicuramente è imperdibile la Gran Moschea dello Sceicco Zayed, un capolavoro di architettura e simbolo della città. Si erge maestosa fra curatissimi giardini, può ospitare 41mila fedeli su una superficie di 22.412 metri quadrati. Vanta 82 cupole, 4 minareti alti 107 metri, 1192 colonne e 142 pinnacoli e al suo interno è ricca di decori preziosi che riprendono motivi floreali intarsiati con pietre semipreziose, quali lapislazzuli, agata rossa, ametista, diaspro e madreperla. Per la sua costruzione sono state utilizzate 100mila tonnellate di marmo bianco greco e macedone. I richiami sono in stile mamelucco, ottomano e fatimide con interni contemporanei e oltre al tappeto annodato a mano più grande del mondo, non manca il lampadario più grande inserito in una moschea, pesante 12 tonnellate decorato con cristalli Swarovski e placcati d’oro 24 carati. Molto interessante anche il Louvre Abu Dhabi, un museo moderno con opere sia antiche che del 21simo secolo. Il giro può proseguire lungo la Corniche e alla volta dell’Emirates Palace, l’hotel 7 stelle di Abu Dhabi. Una nota a parte la merita il Qasr Al Watan, l’incredibile palazzo presidenziale, tutto ricoperto di dorature e mosaici. Non è una residenza ma una sede di lavoro e cerimonie, ospita gli uffici Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, del Vicepresidente e Sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, e del Principe Ereditario e Vice Comandante delle forze armate, lo sceicco Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Dal 2019 è aperto al pubblico e i lavori di costruzione sono terminati nel 2017. Uno scrigno di tesori che mostra bellezze architettoniche e dettagli tradizionali islamici. Si trova non lontano dall’Emirates Palace e la visita inizia presso il Visitor Center, dove si acquistano anche i biglietti e superati i controlli di sicurezza si raggiunge in bus il palazzo che lascia senza fiato. Si parte da saloni ricoperti con decorazioni e mosaici con geometrie perfette e decori ispirati alla natura. La Great Hall è la zona più ampia e spettacolare, ma anche il resto del palazzo non scherza tra archi, cupole, lampadari di cristallo, vetrate colorate e al centro una Grande Sala con una immensa cupola di 37 metri di diametro. Altri punti e dettagli di interesse sono: un’opera dorata e sferica con motivi ornamentali arabi, all’interno della quale si può entrare, dal titolo “Il potere delle parole”che riproduce in forma tridimensionale i caratteri grammaticali del discorso del fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Ci sono, poi: Qasr al Watan Library, una raccolta di più di 50.000 libri del mondo arabo appartenenti ad epoche diverse, Presidential Gifts, una collezione di doni ricevuti in omaggio dalle cariche più importanti degli Emirati Arabi Uniti, The Presidential Banquet, un salone dei banchetti che mostra l’accoglienza riservata alle più alte cariche del mondo, House of Knowledge, casa della conoscenza: un’area dove sono esposti antichi manoscritti e manufatti della cultura araba.

Estate 2022 con Msc Crociere

Per la bella stagione in arrivo Msc Crociere schiera l’intera flotta sul Mediterraneo, ma anche in Nord Europa, Caribi ed Emirati. Le 19 navi effettueranno 450 crociere da 2 a 21 notti, registrando l’offerta più ampia mai raggiunta, in totale sicurezza. Le vacanze a bordo saranno aperte esclusivamente agli ospiti vaccinati, mentre le escursioni saranno libere. Il vero protagonista sarà il Mar Mediterrano, tra i più richiesti, con 11 navi per l’intera stagione estiva e altre 4 unità che si aggiungeranno successivamente. Nello specifico ci saranno 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale. In Italia i porti di imbarco saranno 15. La novità più importante riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Nel Nord Europa saranno previsti più di 40 itinerari diversi, tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali storiche e paesaggi da cartolina e chi vuole godersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l'ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per tutta l’estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera con un’esperienza nei parchi tematici della Florida. Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas.

La nuova ammiraglia della compagnia MSC Virtuosa a maggio si sposterà dagli Emirati Arabi Uniti per trascorrere l’estate in Nord Europa, con base a Southampton. MSC Magnifica trascorrerà l'estate in Nord Europa e offrirà le crociere precedentemente annunciate per MSC Orchestra con gli stessi itinerari da Amburgo per viaggi di 10, 11 e 14 notti. La prossima estate sarà poi disponibile un nuovissimo itinerario per MSC Orchestra che farà regolarmente scalo a Lisbona, in Portogallo. Il nuovo itinerario di 10 notti toccherà Genova, Marsiglia/Provenza, Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca, Lisbona e Olbia in Costa Smeralda/Sardegna.

Per l'autunno 2022 MSC Fantasia offrirà crociere di 11 notti da Trieste con scali a Izmir/Ephesus o Istanbul. MSC Magnifica offrirà crociere di 11 notti da Genova verso il Marocco e le Isole Canarie. MSC Preziosa navigherà da Amburgo verso le Perle del Nord in 7 notti mentre MSC Poesia sarà impiegata in mini-crociere nel Mar Mediterraneo.