Papa Francesco è deluso e avverte il mondo: «Con le armi si continua a distruggere ogni speranza di pace»

Papa Francesco oggi a mezzogiorno si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per la consueta preghiera mariana e in una frase ha cristallizzato tutta la sua amarezza per il momento. Il giorno dopo il deludente faccia-faccia con il presidente ucraino Zelensky, ha fatto partecipi i fedeli di un concetto legato alla geopolitica sul quale martella da mesi: che non saranno di certoi le armi a far ottenere al mondo la sicurezza e la stabilità. «Così si continuerà a distruggere anche ogni speranza di pace». Proprio mentre Zelensky in quel momento stava ultimando il suo tour europeo, in Germania, per la creazione di una coalizione di partner disposti a fornire aerei di ultima generazione e altri equipaggiamenti militari utili a fermare l'offensiva russa, al di là del Tevere si rifletteva sul duro scambio di vedute avvenuto nell'Aula Paolo VI il giorno prima, tra Bergoglio e il leader ucraino. Era la prima volta che si incontravano dall'inizio del conflitto, anche se si erano sentiti al telefono dopo l'attacco russo e, soprattutto, dopo la visita – assai inusuale e fuori protocollo – del Papa all'ambasciatore russo Advedeev nella sede dell'ambasciata russa a via della Conciliazione.

Papa Francesco e la missione di pace, in Vaticano il numero 2 del Patriarca di Mosca: cosa sta accadendo

Al Regina Coeli mentre accennava al disastro in corso in Terra Santa, Papa Francesco ha ribadito in piazza san Pietro che ricorrere all'uso delle armi non fa che complicare la situazione.

Il riferimento implicito però era chiaramente più ampio e faceva subito immaginare a quanto si sono detti ieri nella saletta nell'Aula Paolo VI. In quei 40 minuti di colloquio a tu per tu con il Pontefice, Zelensky dopo avere ringraziato la Chiesa per gli aiuti che finora ha inviato alla popolazione sotto le bombe russe e per l'aiuto che ha portato alla liberazione di tanti prigionieri, ha chiarito che non può affidare a nessun mediatore le sorti del suo Paese se questi non crede alla efficacia del suo piano che predeve il ripristino del diritto internazionale, il ristabilimento dell’integrità territoriale nel quadro delle risoluzioni dell’Onu e il ritiro delle truppe russe sul territorio (compreso la Crimea e il Donbass). Aggiungendo che solo questo comporterebbe la cessazione reale e completa delle ostilità.

Ucraina, il rebus del piano di pace del Papa che sta circolando in Russia: ecco di cosa si tratta

Il ruolo che può svolgere il Pontefice sul fronte della guerra di conseguenza può solo limitarsi al terreno umanitario, ed essere utile per il rilascio dei prigionieri, per il ritorno a casa degli oltre 19 mila bambini ucraini deportati in Russia, e la distribuzione di aiuti di prima necessità per merito della ramificata rete cattolica europea. Del resto Zelensky prima di ripartire da Roma non ha fatti mistero di aver chiuso ogni porta per un ruolo di mediazione vaticana usando termini perentori. “E' stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace”. Peccato però che il Papa non voglia farsi arruolare come 'cappellano' e preferisca mantenere quella che ormai è definita una “neutralità positiva” anche per giocare in futuro un ruolo di facilitatore quando le parti inizieranno a parlarsi.

Nel segreto di Fatima c'era la guerra in Russia? Il riferimento esplicito nella profezia del 1917