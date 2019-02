Nasce a Bologna il primo osservatorio interreligioso contro le violenze sulle donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Verrà costituito a Bologna, il primo Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne. Ventidue donne di diverse tradizioni religiose (cristiane, protestanti — luterana, metodista, valdese, battista, avventista, pentecostale — cattoliche, ortodosse, ebraiche, islamiche, induiste e buddiste) hanno firmato un protocollo d’intesa che — rende noto l’agenzia Nev.it — si concretizzerà in iniziative culturali, di sensibilizzazione e di vigilanza sul tema della violenza contro le donne.L’idea viene da lontano, quando il 9 marzo del 2015, i rappresentanti di dieci denominazioni cristiane firmarono in Senato un appello ecumenico contro la violenza sulle donne. «Un atto di responsabilità, promosso dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), mosso dalla considerazione che la violenza sulle donne è un gesto contro ogni essere umano e contro Dio stesso. E dalla convinzione che le comunità cristiane — si legge nel comunicato dei promotori — devono impegnarsi a promuovere anche al loro interno un’educazione che liberi i maschi dalla spinta a commettere violenza sulle donne e sostenga la dignità, i diritti e il ruolo delle donne in ogni ambito della vita, privato e pubblico».