Domenica 5 Dicembre 2021, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:28

Città del Vaticano – Dall'episcopato ad una grande azienda che seleziona e vende seme certificato di maiali. Mentre in Francia esplode il caso dell'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, silurato dal Papa per una presunta love story con una donna - affiorato con la pubblicazione di una email privata datata 2012 - in Spagna non si placa il clamore di un'altra storia d'amore. Quella dell'ex vescovo di Sorsona, Xavier Novell che si è sposato civilmente con una scrittrice di romanzi erotici ed esoterici, una sorta di Dan Brown in salsa iberica. Nuovi particolari sui motivi che hanno portato l'ex prelato a gettare la tonaca alle ortiche sarebbe la gravidanza della signora, Silvia Caballol, 38 anni, un matrimonio alle spalle: si dice che dovrebbe dare alla luce un bambino la prossima primavera, anche se ci sono alcune testate spagnole che parlano di un parto gemellare.

Il Papa accetta le dimissioni dell'arcivescovo di Parigi: la presunta (vecchia) love story con una donna è stata fatale

Xavier Novell, l'ex vescovo che ha sposato la scrittrice di romanzi erotici

Per mantenere la prossima numerosa famiglia Xavier Novell avrebbe messo a frutto la laurea di ingegnere agronomo, conseguita prima di entrare in seminario, studiare teologia e iniziare la carriera ecclesiastica. Abc e altre testate spagnole autorevoli come El Mundo hanno riferito compiutamente che avrebbe trovato lavoro in una grande azienda internazionale che si chiama Semen Cardona ed è specializzata nell'inseminazione artificiale di suini. In pratica produce e distribuisce “un prodotto altamente” garantito: dosi di seme di maiali della migliore genetica.

Un grandissimo gruppo che esporta in 20 paesi con 17 centri di inseminazione artificiale, con oltre a 5 centri di quarantena, 5 laboratori centrali e laboratori di lavorazione in cui si raccoglie il seme suino, si analizza il DNA e poi viene rivenduto sul mercato. Non è chiaro quale sia il ruolo dell'ex vescovo nell'organigramma aziendale, né in quale settore abbia trovato impiego.

Novell è stato il presule spagnolo più giovane ad accedere alla carica episcopale. Durante il suo mandato da vescovo si era attirato addosso parecchie critiche per aver difeso le terapie contro l'omosessualità. Un giorno disse che «l'omosessualità può essere correlata a una figura paterna assente e lontana». Un'altra volta sollevò polemiche feroci perché si pronunciò a favore dell'indipendenza della Catalogna.