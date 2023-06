Giovedì 1 Giugno 2023, 18:20

Città del Vaticano – Accusato di avere stuprato una suora indiana in più occasioni dal 2014 al 2016 mentre era in visita nel suo convento del Kerala, in India, e di aver «abusato della sua posizione dominante», il vescovo Franco Mulakkal è stato allontanato definitivamente dal suo incarico da Papa Francesco.

La notizia è stata riportata oggi sul bollettino del Vaticano senza fornire alcuna spiegazione anche se tutto è legato ad un caso emblematico che aveva creato sconcerto in tutto il mondo visto che suor Lucy era stata poi, a sua volta, punita ed allontanata dal suo istituto religioso, facendo immaginare quasi una rappresaglia nei suoi confronti. E nemmeno valsero i suoi appelli ai tribunali canonici in Vaticano per essere reintegrata come religiosa.

La Segnatura Apostolica – una sorta di Suprema Corte - bocciò infatti il ricorso della suora a favore della sua congregazione religiosa. Mulakkal nel frattempo era stato arrestato dalla polizia indiana e rilasciato dopo alcune settimane su cauzione. In seguito, al processo, è stato assolto in primo grado nel 2022. La religiosa ha però annunciato di voler ricorrere all'Alta Corte indiana desiderosa di avere giustizia. Una vicenda delicata e sconvolgente che riaccende i riflettori sul grande tema degli abusi di potere dei vescovi sulle religiose all'interno della Chiesa.

Nel 2018 in India vi erano state anche diverse proteste da parte di altre religiose che solidarizzavano con suor Lucy e chiedevano di fare luce sull'intera vicenda. Durante il processo – che ha portato all'assoluzione del prelato- solo 39 delle 84 persone chiamate a testimoniare si erano presentate in tribunale informa Asianews.

Il vescovo ha sempre sostenuto che le accuse di suor Lucy non erano vere, aggiungendo che erano state fatte circolare per vendetta dopo che era stata rimossa dalla guida della congregazione. A febbraio Mulakkal aveva incontrato Papa Francesco in Vaticano. In un videomessaggio ha spiegato di avere fatto un passo indietro per le troppe polemiche e la bufera mediatica che di certo non giovava all'immagine della Chiesa. «L’ho fatto per il bene della diocesi di Jalandhar e per la nomina di un nuovo vescovo».

