Messa di Natale con sponsor, San Pietro da stasera illuminata a nuovo grazie alla Osram

Città del Vaticano – Segno dei tempi. Lo sponsor fa ingresso a San Pietro la notte di Natale. Grazie ad un intervento da stasera la basilica risplenderà di una nuova luce Led a bassissimo consumo energetico prodotta dall'azienda tedesca Osram, alla quale è stata affidata la cura degli adattamenti e l'installazione completa. Un progetto di illuminazione piuttosto complicato che ha necessitato di studi, prove, collaudi per garantire a ogni angolo di questo luogo sacro il massimo risalto.Per dare una idea della complessità bastano i numeri: sono stati installati 780 apparecchi appositamente costruiti che utilizzano più di 100 mila luci led. I tecnici spiegano che il sistema così composto risparmia fino al 90% di energia. L’inaugurazione ufficiale della nuova illuminazione avverrà il 25 gennaio ma stasera i pellegrini che saranno a san Pietro potranno vedere in anteprime la nuova illuminazione durante la messa della notte di Natale. I led utilizzati sono stati prodotti a Regensburg ed hanno la particolarità di non emettere radiazioni Uv in modo da tutelare al massimo le opere d'arte musive e pittoriche della basilica.