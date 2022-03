A cinque anni dalla morte nasce un premio intitolato a Navarro Valls, lo storico portavoce di Wojtyla

Un premio alla memoria di Joaquin Navarro Valls, lo storico portavoce di Giovanni Paolo II, è stato istituito dalla Biomedical University Foundation, la fondazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Il premio mette al centro la “leadership e la benevolenza” e lo scopo è di ampliare gli orizzonti culturali «per una società più solidale, consapevole che il futuro dipende da persone dotate di etica e leadership». Il premio è stato istituito a cinque anni dalla morte di Navarro Valls e premierà figure di grande spessore che nel loro percorso di vita abbiano mostrato l’impegno di cambiare la società.

Paolo Arullani, Presidente Biomedical University Foundation ha raccontato che un giorno durante un convegno, Navarro-Valls, gli era seduto accanto e gli chiese: «ogni atto di benevolenza è un dono per chi dona, non tanto per chi riceve, e il motivo di donare viene dalla compassione, dalla condivisione, dalla compartecipazione alla vita degli altri. Può la benevolenza cambiare il mondo? Sì, la benevolenza può cambiare il mondo!»