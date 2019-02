Il Papa prende tempo con Maduro, non vuole farsi strumentalizzare di nuovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – La lettera di Maduro contenuta nel plico diplomatico inoltrato in Vaticano per vie diplomatiche alcuni giorni fa con la richiesta di mediazioni, evidentemente non deve convincere troppo Papa Francesco che non vuole essere di nuovo strumentalizzato dal dittatore venezuelano.Proprio come è accaduto anche nel 2016, quando Maduro fu ricevuto dal Papa a Santa Marta portando avanti anche un estenuante percorso di dialogo con le opposizioni attraverso due facilitatori (i monsignori Celli e Tscherring) ma senza avere in cambio alcun riscontro positivo. Fu così partorito «un topolino», ha spiegato alcuni giorni fa Bergoglio tornando dagli Emirati, a proposito dell'ultimo appello di Maduro a mediare.Ad oggi la Santa Sede si dichiara disponibile ma senza fare alcun passo, evidentemente il quadro della situazione non è convincente.«Il Santo Padre si è sempre riservato e dunque si riserva la possibilità di verificare la volontà di ambedue le parti accertando se esistano le condizioni per percorrere questa via» ha ripetuto stamattina il Vaticano attraverso il direttore ad interim della Sala Stampa, Alessandro Gisotti. Appare chiaro che la verifica delle reali intenzioni di Maduro non fornisce giudizi positivi.Due giorni fa il Papa aveva spiegato che per fare una mediazione«ci vuole la volontà di ambedue le parti: saranno ambedue le parti a chiederla. Questa è una condizione che li deve fare pensare prima di chiedere una facilitazione o una presenza di un osservatore o una mediazione. Ambedue le parti, sempre». Al momento, tra l'altro, non sembra che l'opposizione abbia richiesto aiuti al Vaticano.In passato, nei colloqui a Santo Domingo tra governo e opposizione, mediati dall’ex presidente spagnolo Zapatero, rappresentante dell’Unasur, l’Unione delle Nazioni del Sudamerica, non si fecero passi avanti. Anzi. Il balletto diplomatico fece guadagnare altro tempo a Maduro per fiaccare l'opposizione interna.La posizione del Papa è comunque sembrata sempre un po' tiepida verso il narco-dittatore Maduro. La definizione (narco-dittatore) era contenuta nella durissima lettera di protesta che venti ex capi di Stato avevano inviato poco dopo Natale a Papa Francesco proprio per contestargli una posizione troppo sbilanciata e una lettura dei fatti non rispettosa delle vittime, l'intero popolo venezuelano.