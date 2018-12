Papa Francesco dispiaciuto se vescovi o cardinali considerano le suore come colf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Le suore non possono essere considerate le colf del clero. Papa Francesco scende in campo ancora una volta per tutelare la dignità delle donne nella Chiesa e per un riconoscimento maggiore. Lo fa nel libro conversazione 'La forza della vocazione. La vita consacrata oggì con Fernando Prado (edizioni Dehoniane). «Credo veramente che dobbiamo camminare verso un sempre maggiore riconoscimento della dignità della donna nel mondo e anche nella Chiesa», dice il Papa nella conversazione con il sacerdote claretiano. «Progredire nell'uguaglianza è una cosa buona. Tuttavia - annota Bergoglio - nemmeno le religiose che assumono stili maschili mi convincono del tutto. Non è necessario smettere di essere donne per diventare uguali. Purtroppo, nell'immaginario collettivo, le religiose sono state spesso considerate ingiustamente di secondo livello e, a volte, le si è utilizzate come servitù. Quando vedo, per esempio, che vi sono chierici con due o tre religiose al loro servizio, sebbene si paghi loro il dovuto, mentre ci sono tante altre donne che hanno bisogno di lavorare, non mi piace».