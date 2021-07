Giovedì 1 Luglio 2021, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 18:22

La Madonna non è mai apparsa a Maria Marino, una appassionata signora settantenne di origine trapanese che asserisce di avere raccolto messaggi mariani: da questa esperienza mistica ne è nato, quarant'anni fa, il Movimento Apostolico. Tre giorni fa il Movimento è stato azzerato da Papa Francesco. La scure vaticana si è abbattuta dopo una indagine interna, effettuata attraverso un visitatore che ha scandagliato a lungo questa realtà ramificatasi soprattutto nelle parrocchie del Sud, dando origine ad un vasto fenomeno speudo-religioso, appoggiato da tanti parroci i quali, nel corso degli anni, non hanno lesinato appoggi e aiuti.

Papa Francesco azzera il Movimento Apostolico

Per azzerare il Movimento Apostolico è stato emesso un decreto che riferisce una serie di irregolarità. Tanto per cominciare la constatazione «che non vi sono elementi tali da attribuire origine soprannaturale ai presunti fenomeni da cui è scaturito il movimento, e che al contrario si può giungere alla certezza morale che si tratta di esperienze personali della fondatrice non riconducibili a un’azione soprannaturale». Tradotto dal linguaggio ecclesialese la Madonna non si è mai manifestata a Maria Marino. Naturalmente questo passaggio non è stato indolore anche perchè l'associazione era stata regolarmente riconosciuta con decreto dall’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace nel 2001.

La reazione

La reazione della cerchia ristretta dei seguaci non si è fatta attendere. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» ha detto la signora Marino, sottolineando «la sofferta preghiera» in una lettera indirizzata al teologo, monsignor Costantino di Bruno, da sempre molto vicino al Movimento, fino ad assumere la carica di assistente ecclesiastico centrale. Un religioso che ha rassegnato le dimissioni prima della visita apostolica decisa dalla Santa Sede svoltasi tra il 2020 e il 2021. Maria Marino si definisce ancora serva del Signore, suo messaggero, per il risveglio dei credenti alla fede. La cosa incredibile che, a detta dei fondatori, sono tante le persone che tramite la sua voce hanno ritrovato la fede. La Marino continua ad insistere che il Movimento Apostolico viene da Dio. Del provvedimento vaticano ha dato notizia anche l’Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede.

I fenomeni non riconosciuti dal Papa

I fenomeni non riconosciuti dal Papa sarebbero iniziati con delle apparizioni della Madonna che invitava Maria Marino a ricordare la parola di Dio in un mondo ormai dimentico del Vangelo e dei suoi insegnamenti. Successivamente il Movimento si è diffuso con gruppi di preghiera anche in Svizzera, Germania, Camerun, Repubblica del Congo. Il vescovo di Catanzaro Bertolone ha commentato che si tratta di un decreto da accettare nello spirito di fede e di ubbidienza ecclesiale, amando la chiesa anche in questo momento. Il decreto vaticano, inoltre, dispone che i beni del Movimento Apostolico di Catanzaro siano devoluti a scopi benefici.