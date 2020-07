Nozze e funerali, in mancanza di sacerdoti «in via eccezionale» potranno celebrare i laici

La carenza di sacerdoti potrà portare, in via «eccezionale», a far celebrare anche laici. In particolare vale per i battesimi, i funerali, i matrimoni. «Il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco», si legge nell'Istruzione sulle parrocchie. Potranno presiedere la Liturgia della Parola, là dove non si può celebrare la Messa per mancanza di sacerdoti; «Non potranno invece in alcun caso tenere l'omelia durante la celebrazione dell'Eucaristia. Inoltre, »dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni».

