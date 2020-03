Il Papa chiude anche i musei vaticani a partire da domani, troppo rischioso per i turisti

Città del Vaticano - Il Papa alla fine ha deciso di chiudere i musei vaticani seguendo la linea di comportamento seguita anche dai musei italiani. In questi giorni le presenze giornaliere si erano già abbattute del 70% per colpa del coronavirus. L'annuncio della chiusura è stato diffuso stamattina all'interno dello stato vaticano in modo informale ma tra poco dovrebbe essere ufficializzato. La chiusura vale anche per il museo della basilica di San Pietro. A determinare una decisione tanto grave l'impossibilità oggettiva di riuscire a rispettare la distanza precauzionale di un metro di distanza tra i turisti. In questi giorni si erano sollevate a più riprese diverse lamentele da parte delle persone impiegate a vario titolo nei musei vaticani per la mancanza di protezioni, come guanti e mascherine

