Vaticano, il cardinale Sako termina l'esilio in Kurdistan, il governo in Iraq lo risconosce finalmente Patriarca con un decreto

Con la firma di un decreto il presidente del Consiglio dei ministri dell'Iraq, Mohammed Al Soudani è stato chiuso il brutto incidente con il Vaticano e con la Chiesa caldea che aveva costretto il cardinale Raphael Louis Sako ad abbandonare per protesta Baghdad e trasferirsi in auto esilio in Kurdistan. «Sulla base delle competenze affidateci dalla Costituzione (..) abbiamo deliberato di nominare il cardinale patriarca Luis Sako, patriarca dei Caldei in Iraq e nel mondo deliberando l'esecuzione dell'assegnazione della sovraintendenza della Chiesa caldea. Le autorità competenti sono tenute a prendere le misure necessarie in tal senso» si legge nell'atto che porta la data del 5 giugno e segna un passaggio importante per i cristiani iracheni da tempo sotto grandissime pressioni.

Sako, infatti, aveva deciso di rifugiarsi ad Erbil - come non accadeva dai tempi delle invasioni dei mongoli - per mettersi al riparo nei territori autonomi curdi dalla milizia filo sciita che gli aveva rivolto minacce non troppo velate.

Il responsabile di questa milizia (che riceve abbondanti finanziamenti dall'Iran) Rayan al-Kaldani era riuscito a far annullare l'anno scorso al Presidente della Repubblica dell'Iraq un decreto presidenziale (il numero 147 del 2013) che riconosceva al patriarca caldeo di essere non solo la principale autorità religiosa caldea, ma anche il legale rappresentante e gestore dei beni immobiliari della Chiesa caldea. Si trattava di un disconoscimento che non trovava precedenti storici poiché il patriarca caldeo ha tali prerogative dai tempi lontani del Califfato, quindi da prima delle invasioni mongole.

I miliziani filo iraniani di Al Kaldhani che sei anni fa erano riusciti a fare eleggere 4 deputati in Parlamento anche grazie ad elettori cristiani, avevano iniziato ad avanzare pretese anche sul controllo delle proprietà immobiliari del Patriarcato. L'agenzia Asianews l'anno scorso commentava l'attività di Al Kaldhani e della milizia Babilonia in questo modo: «Che la milizia Babilonia abbia occupato e saccheggiato numerose proprietà caldee nella valle di Ninive si trova scritto su tutti i giornali. Ma si doveva arrivare a uno scontro così irrituale per una questione di immobili? Il problema si capisce meglio se si pensa a chi dovrebbe andare in quegli immobili. L’espansione confessionale verso nord dei khomeinisti, prevalenti nel loro sud, è un fatto acclarato e poco riportato, anche da parte di chi dice di lavorare per conto dei sofferenti cristiani». Ridotti a meno di 100mila dal milione abbondante che erano prima della guerra. Quanto ad Al Kaldani è pure spuntato un vecchio filmato, dei tempi dell’Isis, di quando i pasdaran ne fecero un leader, nel quale mozza un orecchio a un detenuto ammanettato.

Il cardinale Sako nella sua esperienza a Erbil ha spesso fatto notare il rischio che corre l'Iraq a causa delle troppe divisioni politiche che potrebbero portare lo Stato iracheno alla propria fine.

