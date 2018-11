Guardia Svizzera acceca con spray urticante una passante con cagnolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – La paura di possibili attentati e gesti di folli in Vaticano ha fatto perdere la trebisonda ad una delle Guardie Svizzere che stamattina montavano la guardia all’ingresso del piccolo Stato, a porta Sant’Anna. A farne le spese è stata una malcapitata signora, di nazionalità italiana, dall’aspetto piuttosto innocuo e dimesso che, accompagnata dal suo cagnolino, si è avvicinata ad una guardia e, forse con un eccesso di curiosità e impeto, ha chiesto di poter entrare. Il militare ha risposto che senza permesso non si poteva entrare. Ne è nato uno scambio di battute piuttosto acceso fino a che la guardia svizzera ha perso le staffe e ha spruzzato negli occhi della signora un potente spray urticante.La donna ha iniziato a piangere e urlare dal dolore, completamente accecata. Si è accasciata a terra disperata mentre stringeva il cagnolino. Le grida altissime hanno iniziato ad attirare sempre più gente. Una folla di turisti e curiosi sbigottita chiedeva informazioni sulla sofferenza della signora. A questo punto la malcapitata è stata presa da altre guardie svizzere e dai gendarmi e nascosta allo sguardo della folla che intanto si ingrossava sempre più, attirata dal pianto disperato della donna. «Sono diventata cieca, mi hanno accecato». Dopo una decina di minuti è stata fatta arrivare una ambulanza vaticana e la donna con il suo cagnolino è stata portata via, all'interno dello Stato. I testimoni hanno raccontato che la donna si era limitata a fare una domanda al militare. Le Guardie Svizzere interpellate non hanno rilasciato nessun commento.