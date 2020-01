Mike Pence va dal Papa, «le porto i saluti più cordiali di Trump»

Città del Vaticano – Mike Pence a colloquio con Papa Francesco in Vaticano. «Voglio portarle i più cordiali saluti per conto del presidente Donald Trump, che aveva molto gradito la visita in Vaticano, nel maggio di tre anni fa» ha detto Pence non appena ha salutato Bergoglio.

Al centro dell'incontro il tema dei diritti umani e, inevitabilmente, l'appuntamento di novembre delle elezioni americane. Ad accogliere Pence al suo arrivo all'aeroporto di Roma, tra rigidissime misure di sicurezza, gli ambasciatori degli Stati Uniti in Italia e in Vaticano, Lewis M. Eisenberg e Callista Gingrich, quello presso la Fao, Kip Tom ed il Capo del Cerimoniale della Repubblica, Lambertini. Subito dopo lo scambio di saluti Pence è stato fatto salire su una berlina blindata dell'ambasciata americana, ed è arrivato in Vaticano dove lo attendeva il protocollo delle visite ufficiali con i saluti, al Cortile di San Damaso, dei Gentiluomini di sua Santità che lo hanno poi scortato fino allo studio papale nel palazzo apostolico.

La visita di Pence arriva alla vigilia della diffusione, da parte del presidente degli Stati Uniti, Trump, del tanto atteso Piano di pace per il Medio Oriente. Il colloquio con il pontefice è stato spianato e preceduto da una serie di incontri su varie iniziative sulla libertà religiosa. L’ambasciatore per la libertà religiosa Samuel Brownback, per esempio, è stato di recente a Roma e ha partecipato al lancio della Abrahamic Faiths Initiative, un’iniziativa di confronto tra le principali religioni abramitiche.

Un punto critico tra Santa Sede e Stati Uniti resta il recente accordo sulla nomina dei vescovi che Francesco ha fatto firmare a Pechino dai suoi diplomatici due anni fa. Una intesa che ha lo scopo di riunire la Chiesa clandestina cinese e quella ufficiale, controllata dal partito, ma che - a distanza di due anni - sta presentando parecchi problemi in alcune zone della Cina dove si verificano ancora persecuzioni nei confronti dei preti clandestini che si rifiutano di aderire al controllo del partito.

Sullo sfondo dell'incontro tra Pence e il Papa, ovviamente, ci sono le elezioni presidenziali americane. Il fattore cattolico nelle tornate elettorali americane ha sempre svolto un ruolo importante, determinando lo spostamento dei voti, ma attualmente il fattore cattolico - a detta di tanti osservatori - non si sa se riescirà ancora a giocare un ruolo effettivo, vista la polarizzazione dei cattolici negli Stati Uniti. Questo anche a causa della contrapposizione evidente e marcata di Papa Francesco nei confronti della amministrazione di Trump. Durante un viaggio internazionale, alcuni anni fa, Bergoglio commentando l'atteggiamento di chiusura di Trump verso gli immigrati ammassati al confine del Messico, si lasciò scappare che non era un bravo cristiano.

Ultimo aggiornamento: 13:12

