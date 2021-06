Segretario Usa Blinken dal Papa per la preparazione della #Cop26 di Glasgow: ma si tace sulla Cina

Lunedì 28 Giugno 2021, 12:39

Città del Vaticano – La buona riuscita della #COP26 a Glasgow sembra essere un obiettivo comune tra gli Usa e il Vaticano. In attesa dell'incontro tra il Papa e Biden che con ogni probabilità si farà in autunno è il Segretario di Stato americano, Antony John Blinken, ad essere stato ricevuto da Papa Francesco. Un incontro che, sottolinea in una nota il Vaticano, si è svolto in un « clima cordiale » ed è durato 40 minuti, un tempo ragguardevole per le misurazioni d'interesse d'Oltretevere. Tradotto significa che vi era parecchio da discutere.

« Per il Papa è stata l’occasione per ricordare il viaggio compiuto nel 2015 ed esprimere il suo affetto e la sua attenzione al popolo degli Stati Uniti d’America » . Il laconico comunicato concordato non aggiunge nulla di più, segno che su tanti argomenti le parti hanno preferito mantenere il riserbo benchè non sia un mistero che sul tappeto vi sia una lunga lista di dossier di interesse reciproco. Il Libano, il Medio Oriente, l'Ucraina.

La nota non affronta nemmeno il burrascoso terreno dei migranti, visto che la politica di Biden nei confronti dei flussi provenienti dal centroamerica non si discosta poi tanto da quella della precedente amministrazione. Non si parla nemmeno della difesa dei diritti umani, così come si ignora palesemente il nodo cinese e quello ancora più drammatico di Hong Kong. Non un fiato infine sulla grana in corso relativa al futuro di Taiwan: una isola assolutamente strategica dal punto di vista militare per gli Stati Uniti, contesa dalla Cina continentale che considera Formosa parte integrante del suo territorio. Ultimamente al largo di Taiwan non sono mancati episodi piuttosto gravi, fino a sfiorare l'incidente diplomatico, facendo salire la tensione alle stelle per il controllo del Pacifico, tra Usa e Pechino. La Santa Sede in questa partita non è affatto un attore secondario perché resta uno dei pochi paesi al mondo a mantenere piene relazioni diplomatiche con Taiwan nonostante le richieste cinesi di rompere i rapporti.

Prima di lasciare Washington Blinken ha diffuso una nota per sottolineare che Usa e Santa Sede sono partner nell'affrontare la sfida del cambiamento climatico e la promozione dei diritti umani, e che vi sono forti relazioni.

Una sottolineatura che sembra voler mitigare lo scontro di queste ultime settimane all'interno dell'episcopato tra i fautori di una linea molto rigorosa anti abortista, da applicare a tutti i politici che appoggiano misure abortive (come per esempio il presidente Biden) e, sul piano opposto, i sostenitori di un magistero più misericordioso e aperto.

La nota di Washington mette in evidenza che la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con 183 Paesi. E che la sua influenza si estende a oltre 1,3 miliardi di cattolici in tutto il mondo. La Casa Bianca ritiene che con una presenza di base in quasi tutti i paesi del mondo, la Santa Sede resta un partner « fondamentale » . Inoltre, secondo il dipartimento di Stato Usa, la Santa Sede, attraverso ordini religiosi cattolici, comunità' laicali e organizzazioni religiose, « e' tra le piu' grandi forze umanitarie del mondo » .

Secondo il dipartimento di Stato Usa, « mantenendo e rafforzando le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, gli Stati Uniti beneficiano della loro impareggiabile presenza globale » . Insomma un riconoscimento a tutto campo del soft power esercitato dalla Chiesa nel mondo.

Per quanto riguarda la sfida dei cambiamenti climatici, Washington riconosce a Francesco « una leadership di lunga data per affrontare la crisi climatica, invitando i leader politici e la societa' civile a prendersi cura dell'ambiente » . L'orizzonte di lavoro comune si dirige verso la riduzione delle emissioni di Co2 alla prossima Cop26 di Glasgow.

In merito alla promozione dei diritti umani, Washington sottolinea che l'argomento e' una priorita' comune, e ta Sede « e' un campione mondiale nella difesa della dignita' umana » .