Ucraina, Alemanno in udienza da papa Francesco per parlare della pace

Questa mattina Gianni Alemanno, ex-sindaco di Roma e portavoce del Comitato Fermare la guerra, è stato ricevuto in udienza privata dal Santo Padre Papa Francesco. L'incontro ha avuto come tema centrale le iniziative che possono contribuire a portare la pace in Ucraina.

Comitato fermare la guerra di Alemanno, cosa è

Il comitato fermare la guerra è stato fondato da Gianni Alemanno e ha raccolto le firme di circa mille aderenti tra intellettuali, esponenti politici e membri della società civile. A maggio ha proposto un convegno per la pace. Lo scopo del comitato è «cercare un dialogo al di là del nostro posizionamento: sono temi che non riguardano appartenenze politiche ma tutta la comunità».

Il comitato ha aderito a diverse manifestazioni promosse a Roma per la pace, tra qui quella del 5 novembre. «Chiediamo il cessate il fuoco e uno stop all’invio di armi» aveva detto in un'intervista. «Crediamo che si debba congelare il conflitto sulla linea del fuoco, senza aspettare il ritiro delle truppe russe dal suolo ucraino “sennò altrimenti non ci sarà mai un cessate il fuoco”. Questo non significa consegnare tutto il territorio occupato alla Russia, ma di recuperarlo con una trattativa seria e non con le armi».

