Cardinale Parolin: «Sto pregando per Trump e per tutti i malati di Covid»

Città del Vaticano - «Prego per lui così come per tutti i malati di Covid». Il cardinale Pietro Parolin ha appena finito di presentare l'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, nell'aula nuova del Sinodo e si sta incamminando verso la piazza vaticana per assistere all'Angelus e alla distribuzione del testo dell'enciclica. Eminenza ha visto che Trump è stato ricoverato? «Si certo, sto seguendo. Ci dispiace, preghiamo per lui e per tutti i malati che stanno soffrendo».

Nei giorni scorsi, durante la visita in Vaticano di MIke Pompeo erano affiorate spaccature e differenze di vedute sul dossier Cina. Il sottosegretario americano aveva provocato l'irritazione vaticana per l'insolita richiesta al Papa di non sottoscrivere l'accordo per le nomine dei vescovi siglato due anni fa con la Cina e ora in via di rinnovo.

