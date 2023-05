Papa Francesco elogia lo sport: al mondo del tennis e del padel affida il compito di diffondere valori buoni

Città del Vaticano - «Quando lo sport si fa per altri interessi perde la sua bellezza». Papa Francesco stamattina è tornato a parlare della pratica sportiva, dei valori che trasmette e di quanto sia capace di veicolare esempi positivi per i giovani. Lo spirito di squadra, la socialità, la condivisione, l'integrazione fino diventare simbolo di unità, concordia e di pace. Nell'Aula Paolo VI il Pontefice stavolta ha incontrato il mondo del tennis e del padel – circa seimila persone tra tesserati, appassionati, bambini e dirigenti – in vista degli Internazionali d'Italia.

Bnl Bnp Paribas sponsor degli Internazionali di tennis per i prossimi sei anni

In dono gli è stato portato una racchetta che ha preso tra le mani molto divertito. Poi, nel discorso che ha preparato, non ha mancato di sottolineare quanto sia importante difendere la vera anima dello sport, ovvero «l'amatorialità». Un termine ricorrente perché «il tennis e il padel sono un gioco, la loro forza educativa è nella loro componente ludica» ma «l'agonismo è buono se non elimina la dinamica del gioco. Non dobbiamo mai abbandonare l'amatorialità, perché quando lo sport si fa per altri interessi perde la sua bellezza».

Padel-mania, la carica di influencer e star in campo e lo sport dà spettacolo

Un messaggio più volte ripetuto in questi dieci anni di pontificato a seconda delle varie discipline che ha ricevuto in Vaticano. Le squadre di nuoto, i calciatori della nazionale, i vertici del Coni, gli sciatori, i ciclisti, i podisti, i giornalisti della Gazzetta dello Sport. Stavolta è toccato al tennis. L'anno scorso ha raccolto nella prefazione scritta per il libro "Non è solo fatica, è amore" di don Dario Viganò e Valerio Cassetta (editore san Paolo) il suo pensiero sul mondo sportivo per il quale nutre un autentico amore. «Gli sportivi di oggi, conosciuti e amati dai più giovani - ha ricordato - hanno una forte responsabilità, dovuta al loro talento e alla loro personalità, che li porta ad essere modello d’ispirazione, non solo sportiva, per le molte persone che seguono partite e gare, per gli appassionati e i tifosi. Per questo è fondamentale che uno sportivo abbia la consapevolezza di quanto una sua frase, un suo cenno, un suo gesto possano incidere su migliaia di persone. E quando questi gesti sono positivi, l’effetto benefico è moltiplicato, e per l’intera comunità c’è un vantaggio. Penso ad esempio a come molti campioni abbiano saputo coniugare studio e allenamento, successo e volontariato, le luci della ribalta e la riservatezza delle amicizie e della condivisione».

Mihajlovic, gli ultimi mesi: la battaglia (impossibile) contro la leucemia e l'addio alla panchina