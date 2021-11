Tari, niente tassa su basiliche e edifici della Chiesa: approvato l'emendamento al dl fiscale del Pd

Tari, niente tassa su basiliche e edifici della Chiesa: è stato approvato in commissione Finanze del Senato l'emendamento al dl fiscale del Pd che esenta dal pagamento della tassa sui rifiuti le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo e altri edifici della Chiesa. Lo si apprende da fonti parlamentari, mentre i lavori della commissione proseguono.

La disposizione

«La disposizione - prevede il testo dell'emendamento - si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato».