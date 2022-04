Papa Francesco fa in anticipo gli auguri di compleanno a Ratzinger (sfidando la scaramanzia)

Città del Vaticano - Sfidando la superstizione argentina, Papa Francesco ha fatto - in anticipo di tre giorni - gli auguri di compleanno al Papa Emerito. Un comunicato del Vaticano oggi pomeriggio ha informato che il pontefice si è recato a trovare Joseph Ratzinger, al monastero Mater Ecclesiae, sul colle vaticano, dove vive da quando si è dimesso nel 2013, per festeggiare il suo prossimo 95esimo genetliaco che cade il prossimo 16 aprile. Si è trattato di un «incontro affettuoso» culminato con una preghiera in comune, poi Francesco ha fatto ritorno a Santa Marta. Tra il Papa Emerito e Francesco, come si sa, vi è un rapporto fraterno che si è cementato moltissimo in questi anni.

Ratzinger sugli abusi: «Non sono un bugiardo ma chiedo perdono, abbiamo tutti dormito»

Gli auguri in anticipo a Ratzinger

A ricordare ai fedeli (naturalmente scherzando) che festeggiare un compleanno in anticipo in tanti paesi è considerato foriero di malasorte era stato Papa Bergoglio alla vigilia del suo 80esimo compleanno, nel dicembre 2016, quando durante una udienza generale si mostrò piuttosto superstizioso. Alla vigilia della sua festa chiese apertamente ai fedeli - con una punta di ironia - di non fargli gli auguri preventivamente: «Grazie a tutti per gli auguri per il mio prossimo compleanno, grazie, ma dirò una cosa che vi farà ridere: nella mia terra fare gli auguri a qualcuno in anticipo porta la jella, e chi fa gli auguri in anticipo è uno jettatore». Una battuta che fu accolta con un applauso e tanta allegria.

In quel periodo in Vaticano erano già cominciati ad piovere da ogni parte del pianeta messaggi d'affetto, bigliettini, piccoli regali, disegni di bambini, dolciumi tanto che era stato deciso di aprire in sei lingue un account email per coloro che intendevano mandargli un pensiero social.