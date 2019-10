Suora va in ospedale e scopre di essere incinta, scandalo in un convento siciliano

Grande stupore in ospedale a Sant'Agata Militello (Messina) quando i medici hanno scoperto che una suora, arrivata con forti dolori addominali, fosse in realtà incinta. La religiosa, proveniente da un monastero in un paesino dei Nebrodi, si sarebbe fatta visitare per un forte mal di stomaco, non immaginando quale fosse la natura dei suoi dolori. I medici, una volta riscontrati alcuni problemi legati a patologie pregresse, avrebbero rivelato alla suora il suo stato di gravidanza, cominciato già da alcune settimane.

Secondo i media locali, la suora sarebbe di origini africane e avrebbe di recente fatto visita al suo paese natale. Ora la religiosa sarebbe stata trasferita in un altro convento del suo ordine. Sull’identità della giovane al momento c’è la massima riservatezza, mentre non ci sono né conferme né smentite ufficiali dall’Arcivescovado.



