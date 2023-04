Il Papa perde la 'spunta blu' su Twitter, il Vaticano fa sapere che è in attesa di conoscere la nuova policy sulla piattaforma di Elon Musk

L'account su Twitter @Pontifex perde (al momento) la spunta blu. Il Vaticano spiega che le regole «per la certificazione dell’identità di questa piattaforma social sono in fase di cambiamento, unitamente alla offerta di nuovi servizi».

Elon Musk porta nello spazio il libro di Papa Francesco sulla pace: potremo captare i messaggi del satellite italiano. Così si manda il proprio nome in orbita

Allo stato attuale gli account @Pontifex nelle verie lungue certificati con le vecchie regole contano più di 53 milioni di follower. «In attesa di conoscere le nuove policy della piattaforma, la Santa Sede confida che esse comprendano la certificazione dell’autenticità degli account».

Twitter, Gesù Cristo paga 8 dollari per avere la spunta blu e fa partire raffica di critiche a Elon Musk. «Cancelli questi account fake»

Allo stato attuale sembra che nemmeno Papa Francesco viene risparmiato da Elon Musk nella sua campagna per promuovere “Twitter Blue“, il servizio a pagamento per ottenere la famosa spunta blu sul social rilevato negli scorsi mesi.

Papa Bergoglio non è di certo l’unico personaggio pubblico ad aver subito questo trattamento. Infatti oltre a quello del Pontefice anche gli account di Beyoncé, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates e Cristiano Ronaldo risultano senza la spunta.A salvarsi, almeno per il momento, è la Casa Bianca il cui profilo mantiene ancora il verificato nonostante abbia fatto sapere a più riprese di non essere interessata a pagare 84 dollari l’anno per avere la spunta blu sul social.

Il Vaticano supera i 4 milioni di follower sui social: il primato è della Global Page su Facebook