Vita morte e miracoli dal 1600 in poi, il Vaticano apre data-base sulla vita dei santi

Città del Vaticano - www.causesanti.va. Il Vaticano mette a disposizione un maxi data base per scoprire la vita dei santi, chi erano, cosa hanno fatto, che miracoli hanno prodotto. Il nuovo sito internet della Congregazione delle cause dei santi, realizzato in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione, offre oltre 700 schede accessibili per data — l’anno più antico è il 1664 per la beatificazione dell’abate Bernardo Tolomei — o attraverso il motore di ricerca in home page. Sono dedicate alle figure dei beati e dei santi, in particolare, degli ultimi tre pontificati con immagini, citazioni e biografie corredate, quando disponibili, dalle omelie e dai libretti delle celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.

Una grafica interattiva spiega l’iter canonico dei «Passi del cammino verso la Santità». Mentre le rubriche «il Santo del giorno», «la Parola del Giorno» e le «Preghiere», assieme alle informazioni sulle cause in corso, sono curate dalla testata «Vatican News». Ad accompagnare la lettura delle nuove pagine a disposizione degli utenti, il rosso «colore dell’amore divino ma anche del sangue e quindi del martirio» e l’oro, associato alla «santità e fedeltà a Dio».

