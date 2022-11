Siracusa, violentato dal prete per 9 anni quando era minore trova il coraggio di andare dalla Polizia e fa partire le indagini

Dopo tre anni ha trovato il coraggio di denunciare il sacerdote che per nove anni lo ha violentato, da quando aveva 9 anni fino ai 18 anni. Un ragazzo, oggi 21enne, si è presentato negli uffici della squadra mobile di Siracusa e ha raccontato la sua adolescenza da incubo nella parrocchia di Francofonte, un comune della provincia siracusana. La polizia lo ha ascoltato per ore facendo partire le indagini e arrivando ad avere tutti i riscontri sul racconto del giovane. Ora il prete è indagato per violenza sessuale aggravata dalla procura di Siracusa.

Sui contorni della vicenda i magistrati tengono il più stretto riserbo. La vittima è stata sentita più volte in procura per ripercorrere tutti gli episodi subiti in nove anni. Gli inquirenti stanno valutando se chiedere al gip una misura cautelare per il religioso, anziano e in pensione.

Il ragazzo oltre a denunciare gli abusi alla polizia, ha presentato un esposto anche alla diocesi di Siracusa. Il vescovo Francesco Lomanto avrebbe già avviato un'indagine interna e trasmesso il fascicolo al Vaticano. La curia ha precisato che «il sacerdote dipende dall'Eparchia di Piana degli Albanesi - si legge in una nota - ciò nonostante quando la denuncia è arrivata è stato immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei suoi confronti un provvedimento di interdizione dall'esercizio pubblico del ministero».

Dunque il prete accusato di violenza sessuale dal ragazzo non ha più alcun ruolo nella chiesa siracusana. «La nostra comunità è sgomenta - dice il sindaco Francofonte, Daniele Lentini -. Invito la procura a fare chiarezza, confidando nella giustizia e il vescovo a prendere una posizione chiara sulla vicenda. In paese si vociferava di una denuncia, Francofonte è piccolo ma non si conosceva la gravità della vicenda. Se le accuse verranno confermate è un fatto inaudito, una ferita gravissima per la nostra comunità. A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, esprimo piena solidarietà e vicinanza a questo ragazzo».

