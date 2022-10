Vaticano, in udienza dal Papa i 'riders' che combattono i pregiudizi della Sindrome di Down

Città del Vaticano – In piazza san Pietro si sono emozionati tutti quando hanno incontrato Papa Francesco, al termine dell'udienza. L'ultima tappa della ormai famosa Route21, giunta alla sua ottava edizione, si è conclusa con una benedizione. Era partita il 3 settembre da Palermo con alcuni giovani viaggiatori affetti da sindrome di Down e il loro accompagnatore, Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto e vicepresidente dell’associazione Diversa-Mente. Nata come un viaggio di amici che vanno a trovarne altri, l’iniziativa si è presto trasformata in qualcosa di più grande, in grado di arrivare non soltanto in ogni città, ma soprattutto nel cuore di quanti hanno incrociato il suo cammino. I protagonisti sono sei ragazzi che, a turno, salgono a bordo della Harley Davidson guidata da Papasodero, percorrendo le strade d’Italia da Sud a Nord, dalla Sicilia al Veneto, dove ha sede l’associazione Diversa-Mente. Il viaggio si è concluso a Roma con l’incontro con Papa Francesco, dopo un viaggio in 33 città diverse, da Catania a Venezia, da Torino a Cagliari, fino ad Amatrice e, appunto, Roma. Su Facebook le reazioni all'incontro con il pontefice e poi di nuovo in sella per tornare a casa.