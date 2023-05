Vaticano, l'uomo arrestato che aveva forzato i blocchi della sicurezza è ora in ospedale per un Tso

CIttà del Vaticano - L'uomo che ieri sera ha fatto passare una brutta mezz'ora alla sicurezza del Vaticano per essere penetrato con l'auto nel cuore del piccolo stato forzando i varchi d'accesso a Sant'Anna e ben tre posti di blocco, dopo una notte trascorsa nella cella della gendarmeria, è stato portato oggi pomeriggio all'ospedale di Santo Spirito per un trattamento sanitario obbligatorio. L'autista della vettura arrivata fino al cortile di San Damaso si chiama Simone Baldovino, ha 40 anni e ha avuto precedenti di droga in passato. Quando ieri sera è stato immobilizzato dai gendarmi era in evidente stato confusionale e secondo alcuni testimoni asseriva di vedere il demonio. Oggi la sala stampa vaticana ha precisato che al termine di un interrogatorio alla presenza di un legale, constatate le sue condizioni psico fisiche, è stato trasferito in ospedale.

