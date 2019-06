Sea Watch, Chiesa protestante tedesca «inquieta e triste» per l'arresto di Carola Rackete

Il presidente della Chiesa evangelica in Germania, il vescovo luterano Heinrich Bedfort-Strohm si è detto «triste e inquieto» per l'arresto a Lampedusa di Carola Rackete. L'odissea della Sea Watch è finita sotto osservazione anche dalle Chiese protestanti e l'epilogo non piace a tanti pastori che citano San Paolo nella Lettera ai Galati. «E non stianchiamo ci fare del bene, se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo». Soprattutto non sono sfuggite, al momento dello sbarco, nel porto di Lampedusa, le minacce sessiste, l'odio, le urla e le contestazioni di chi le augurava di morire, di essere violentata dai neri, di essere una venduta, una zingara.



