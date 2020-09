Papa Francesco: «Spero che la ripresa dell'anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità»

Città del Vaticano – Papa Francesco di fronte al caos dell'apertura delle scuole, tra ritardi, disagi, studenti disorientati e polemiche per le forniture dei banchi, ha voluto inviare alle famiglie italiane un messaggio di solidarietà e speranza. «Auspico che la ripresa dell'anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità nella prospettiva di un rinnovato patto educativo che veda protagoniste le famiglie e ponga la centro le persone dei ragazzi e delle ragazze, la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro e sereno dell'intera società». L'occasione per inviare il messaggio è il tredicesimo pellegrinaggio nazionale delle famiglie ai santuari di Pompei e Loreto. Il messaggio porta la firma di Papa Francesco ma è stato inviato dal cardinale Pietro Parolin.

