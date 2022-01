Santo del giorno oggi 30 gennaio: Santa Martina. Scampò a scarnificazioni, grasso bollente, belve e roghi E un terremoto ne celebrò la morte

​Santo del giorno oggi 30 gennaio: Santa Martina. Con la vergine Martina, fra le protettrici di Roma, martirizzata nel 228, si torna nel gruppo delle sante venerate via via nei secoli non solo per la condotta di vita ma per la eccezionalità dei supplizi che dovette affrontare. Il capitolo finale della sua agiografia, arricchito nel corso degli anni da sempre nuovi dettagli e colpi di scena, potrebbe sceneggiare un paio di colossal. Un martirio collocato nell'epoca di Alessandro Severe di cui non sono note, peraltro, persecuzioni cristiane.

A ogni modo a Roma Martina diventa presto orfana e cristiana, pronta a donare ai poveri tutta la ricca eredità che si era trovata ad amministrare. Proprio il suo amore e la sua generosità per i più deboli la mise in cattiva luce presso le autorità romane che prima tentarono di convincerla a parole a rinnegare la fede cristiana per poi passare alle torture davanti alla sua fermezza.

Santa Martina è fra le patrone di Roma

E allora venne fustigata, scarnificata con uncini di ferro, gettata nel grasso bollente e poi data in pasto alle belve durante giochi dei gladiatori. Niente: le belve la lasciarano in pace. La giovane venne allora issata su una grande pira, ma anche in questo caso venne risparmiata dal rogo: una volta diradato il fumo, la si ritrovò indenne e in preghiera.

lei illesa e molti degli spettatori e dei carnefici che passavano alla fede cristiana.

Furibonde, le autorità, la fecero decapitare. Non solo si sentì allora una voce dal cielo che chiamava a sè Martina, ma si scatenò a Roma un potente terremoto che distrusse molte statue degli dei romani.

I resti di Martina furono seppelliti nella chiesa del carcere Mamertino e da subito decollò il culto di quella incorruttibile vergine.