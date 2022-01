Santo del giorno oggi 24 gennaio: San Francesco da Sales, dai biglietti sotto la porta alla tutela dei giornalisti

Santo del giorno oggi 24 gennaio: San Francesco da Sales. Francesco fa parte di quei santi nati in un contesto che non lasciavano intendere la beatificazione. Primogenito (1567) di una ricca e influente famiglia della Savoia, venne mandato a studiare legge prima a Parigi e poi a Padova, ma dopo la laurea scelse il sacerdozio e non i tribunali dimenticando il castello di Sales dov'era nato. E pazienza se il padre ne restò assai deluso. Divenne vescovo di Ginevra ingaggiando per tutta la vita una lotta con i calvinisti riuscendo a recuperarne parecchi alla chiesa di Roma. Con i più testardi usava il metodo dei "manifesti", biglietti che lui stesso infilava sotto la porta di casa. Morì nel 1622 e il 24 gennaio di un anno successivo le sue spoglie vennero traslate nel monastero di Annecy. Pio IV lo proclamò dottore della Chiesa.

APPROFONDIMENTI IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 23 gennaio: Sant'Emerenziana. Non... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 22 gennaio: San Vincenzo di Saragozza.... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 22 novembre: Santa Cecilia, la patrona... SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 21 novembre: la presentazione della Beata... VATICANO Santo del giorno oggi 20 novembre: Sant'Edmondo, il re... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 19 novembre: Santa Matilde di Hackerborn,... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 18 novembre: Sant'Oddone di Cluny e... VATICANO Santo del giorno oggi 17 novembre: Santa Elisabetta... IL SANTO DEL GIORNO Santo del giorno oggi 15 novembre: San Giuseppe Pignatelli

Patrono dei giornalisti

Proprio per il suo metodo di comunicazione, è divenuto patrono dei giornalisti e degli autori. Fra i padri della spiritualità moderna e fiero rappresentante dell'umanesimo, ispirò don Giovanni Bosco (poi ugualmente santo) che fondò la Famiglia Salesiana, tutt'ora colonna della Chiesa cattolica.