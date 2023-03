Santo del giorno oggi 21 marzo: Santa Benedetta. Accettò di sposarsi per denaro, ma poi convinse il marito alla castità e insieme aiutarono le ragazze povere

Santo del giorno oggi 21 marzo: Santa Benedetta Cambiagio Frassinello. Nata nel 1791 sulle colline genovesi da una famiglia di contadini con pochi mezzi e cresciuta a Pavia, Benedetta voleva entrare in convento ma accettò di sposarsi per aiutare la famiglia. La sua fede, tuttavia, convinse il marito Giovan Battista Frassinello, operaio, a vivere in castità e preghiera. Per la salute precaria non riuscì inizialmente a partecipare alla vita delle suore Orsoline di Caprioglio. Nel frattempo assiste, sempre con l'aiuto del marito, la sorella Maria malata di cancro che muore nel 1825.

Quello stesso anno il marito entra nella nella comunità dei Somaschi mentre Benedetta viene accolta nelle Orsoline di Capriolo. Già nel 1827 fondò a Pavia la prima scuola popolare. L'istruzione delle ragazze povere fu una delle sue principali missioni e l'Imperiale Regio Governo Austriaco le riconobbe il titolo di "Promotrice della Pubblica Istruzione", titolo fino ad allora mai assegnato a una donna. Tante ragazze anche della provincia vengono aiutate a studiare e poi non manca fra loro chi accoglie l'invito a restare nella scuola per diventare a sua volta educatrice alla vita cristiana.

Proprio da queste giovani nasce la Congregazione delle Suore di Nostra Signora delle Provvidenza e poi a Ronco Scrivia la Casa della Provvidenza. Benedetta morì nel 1858 e venne proclamata santa nel 2002 da papa Giovanni Paolo II.