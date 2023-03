Santo del giorno oggi 18 marzo: San Cirillo di Gerusalemme, sommo catechista vincente nella lotta ai macedoniani

Santo del giorno oggi 18 marzo: San Cirillo da Gerusalemme. Fra i più grandi catechisti dei primi secoli della Chiesa, Cirillo nacque nel 313 e morì nel 387 sempre a Gerusalemme. Fu per 38 anni vescovo della città santa, ma in realtà metà di questi anni li trascorse in esilio perché ingiustamente accusato di malagestione dei beni della Chiesa che in realtà lui usò per sfamare i poveri.

Le sue 24 Catechesi sono ancora oggi molto studiate e diffuse, un cardine della Teologia il cui valore è tale che nel 1882 Papa leone XIII lo proclamò dottore della Chiesa. Una volta terminato l'esilio, Cirillo nel 381 prese parte al primo concilio di Costantinopoli che sancì la condanna la condanna dei semi-ariani e dei macedoniani, quest'ultimi erano eretici che si chiamavano così forse perché fedeli del vescovo Macedonio di Costantinopoli. Non riconoscevano la divinità assoluta dello Spirito Santo, che ritenevano un essere intermedio: erano chiamati anche pneumatomachi, ovvero «nemici dello Spirito santo».