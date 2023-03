Santo del giorno oggi 17 marzo: San Patrizio, il piccolo schiavo, dai serpenti scacciati dall'Irlanda al santo trifoglio e al pozzo-rifugio

santo del giorno oggi 17 marzo: San Patrizio Nato il 385 in una nobile famiglia scozzese, non ebbe un'adolescenza felice perché sedicenne venne rapito dai pirati che lo ridussero in schiavitù per dieci anni trascinandolo fra la Scozia e l'Irlanda finché non ne venne pagato il riscatto. Sopravvissutto a questa esperienza grazie a una precoce vocazione, Maewyn Succat, nome di battesimo, divenne Patrizio e si lanciò in un'impresa titanica: convertire l'Irlanda al cristianesimo. L'isola era straziata da lotte intestine e da condizioni di vita poverissime. Sulle orme di San Paolo, il giovane Patrizio portò il vangelo ovunque senza mettersi in opposizione frontale ai simboli del paganesimo che anzi utilizzò e trasformò per convincere i nuovi fedeli.

Dalla Santissima Trinità al trifoglio

Per spiegare la Santissima Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) usò il trifoglio che da allora divenne il simbolo dell'Irlanda. Già in vita gli vennero attribuiti miracoli e divenne protagonista di leggende in parte già esistenti. A lui si attribuisce la cacciata dei serpenti dall'Irlanda, ottenuta scagliando una campana sulle pendici del monte Croagh dopo un digiuno di 40 giorni e 40 notti. E poi il pozzo di San Patrizio, oggi simbolo di abbondanza e ricchezza, all'epoca un rifugio ricavato in una cavità dell'isola di Laugh Derg, nel Donegal. Morì nel 461 e la sua fama continua tutt'ora crescere, anche se i festeggiamenti che oggi Saint Patrick Day si tengono in tutto il mondo con spettacolari parate ed espedienti quali la colorazione di verde delle acque dei fiumi come avviene a Chicago, hanno ceduto al versante commerciale. La devozione degli irlandesi, cattolici e protestanti, per il loro patrono è tuttavia sincera.