Santo del giorno oggi 16 marzo: Sant'Eriberto, cancelliere del baby imperatore e vincitore miracoloso della lotta alla siccità

Santo del giorno oggi 16 marzo: Sant'Eriberto, nato a Colonia nel 970, brillante studente della scuola della cattedrale di Worms, a 25 anni venne scelto per il ruolo di cancelliere dalla madre del quattordicenne imperatore di Germania Ottone III. Nel 999 fu consacrato arcivescovo di Colonia e sarà lui nel 1002 ad assistere Ottone morente a Viterbo.

Il miracolo per la pioggia

Ad Eriberto, che significa «splendente nell'esercito», già in vita vennero attributi miracoli divenuti molto famosi, compreso quello che aveva salvato da una terribile carestia la regione di Colonia in ginocchio per la siccità. La pioggia che contro ogni previsione arrivio a salvare decine di migliaia di tedeschi venne giustificata con le sue incessanti preghiere. Fondò l'abbazia benedettina a Deutz sul Reno dove venne sepolto alla sua morte il 16 marzo 1021.