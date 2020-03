Oggi è San Giuseppe, la festa del papà, patrono della Chiesa e della buona morte

Oggi è la festa del papà ma anche della buona morte. Il 19 marzo è il giorno dedicato dal calendario liturgico a San Giuseppe e fin dal basso Medioevo è radicata la tradizione di dedicare questa giornata alla figura del “padre”. San Giuseppe fu proclamato da Pio IX patrono della Chiesa universale ma è anche patrono della famiglia, dei necrofori, dei viaggiatori, degli emigranti, degli ammalati agli occhi, delle situazioni difficili, dei morenti e della buona morte.

Stasera la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle ore 21 per la festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.

