Martedì 20 Dicembre 2022, 14:54

Città del Vaticano - Sul palco saliranno un francescano-cantautore, fra Massimo Poppiti, che solitamente canta dell'amore che scorre come un'ombra che torna nel cuore descrivendo così la forza della fede, un prete della Tuscia, don Rossano Eutizi e poi giovani voci promettenti, tra cui Eliana Tumminelli, in arte NaElia che ha vinto anche il premio De Andrè dieci anni fa. Ci sarà persino un manager, Piero Chiappano che ha composto, in passato, una canzone per criticare i gay che vogliono adottare i bambini.

«I bambini hanno il diritto a vivere con una mamma e un papa». E così cantava: «Avete un freno a mano e il cervello che offende il senso della libertà perchè desiderare questo e quello, gridando love is love non scuserà, che l'amore si fa solo con dignità, giù le mani dai bambini ora, schiavi della disumanità, che ritorni ad essere la scuola, la fucina della civiltà, voi che pensate non sia la natura a stabilire cosa è vero o no, recuperate presto la misura che resta rosso quel semafono perchè un figlio ha diritto a una madre e un papà».

Matano, polemica per la "benedizione" del prete alle nozze gay del giornalista: «Papa Francesco cosa dice?»

Come da regolamento si sono chiuse in questi giorni le iscrizioni alla seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2023 che si svolgerà a Sanremo dal 9 all'11 febbraio 2023, in concomitanza con la settantreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che sarà una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeus e la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, ideato dal cantautore Fabrizio Venturi. Gli artisti in gara quest'anno sono 22.

Gender, Papa Francesco contro la deriva queer: i bimbi devono avere padre e madre

«Non è stato per niente facile scegliere le canzoni e i concorrenti perché, quest' anno, mi sono giunte candidature nettamente superiori a quelle della passata edizione, sia per la qualità degli artisti, sia per i testi delle le canzoni e la qualità della musica. Ciò mi ha portato a fare una scelta» ha dichiarato Venturi.

Ecco la lista degli artisti in gara:

Artista: Anima di S.Donato Milanese (MI) Canzone: Ti Verrò a Cercare;

Artista: Giuseppe M Bita’ di Spoltore (PE) Canzone: Sono Solo un Uomo;

Artista: Donato Boschi di Agnani (FR) Canzone: Ripeti con me;

Artista: Piero Chiappano di Caggiano (MI) Canzone: Una carezza leggera;

Artista: Irene Coco di Barberino Tavarnelle (FI) Canzone: Luce gentile;

Artista: Piernicola Dallazeta di Orta Nova (FG) Canzone: Alla ricerca del mio Dio;

Artista: Silvia Dottori di Rosora (AN) - Canzone: Lontano da qui;

Artista: Don Rossano Eutizi di Tuscania (VT) Canzone: Nel mio silenzio;

Artista: Carla Gelmini di Bellaggio (CO) - Canzone: Ave… Ave Maria;

Artista: Gruppo Nova di Alvignano (CE) - Canzone: Passio;

Artista: Stefano Mascheroni di Bolzano - Canzone: Padre Nostro del Natale;

Artista: Tamara Medici di Verucchio (RN) Canzone: Gridalo;

Artista: Naelia di Roma Canzone: Tu che sei la Luce;

Artista: Nothingless di Siena Canzone: L’amore di Gesu’;

Artista: Federica Paradiso di Trani (BA) Canzone: Credere (Dammi Un’ala Di Riserva);

Artista: Frà Massimo Poppiti di Giffoni Vallepiana (SA) Canzone: Rinascere in un abbraccio;

Artista: Angela Ruggiero di Monteforte Irpino (AV) Canzone: A Te che sei;

Artista: Carlotta Santandrea di Bologna - Canzone: Sei qui nell’anima ;

Artista: Giuseppe Santilli di Roma - Canzone: Verbum Day;

Artista: Lucio Grieco di Napoli - Canzone: Tienimi con Te;

Artista: Nico di Fiorano Modenese (MO) Canzone: Uno di Noi;

Artista: Soul City di Varese Canzone: Cosa posso darti