Papa Francesco alla Nazionale croata: «Date il buon esempio ai tifosi» (in riferimento al saluto ustascia di un atleta nel 2022)

«Non dimenticate mai che i tifosi, specialmente i giovani, si rispecchiano in voi: il vostro ruolo va oltre l’ambito sportivo e diventa modello di vita riuscita e di successo. Dunque è importante per voi coltivare le qualità spirituali e umane, per poter essere di buon esempio». Due anni fa sollevò un autentico putiferio internazionale il video dei calciatori della nazionale croata che reduci dalle vittorie al Mondiale del Qatar fecero in campo un saluto nazista. In seguito Josip Simunic, calciatore croato fu multato «per incitamento all'odio razziale» per il saluto ustascia al quale dalle tribune una parte dei tifosi rispose a favore. Papa Francesco stamattina ha ricevuto prima dell'udienza generale la nazionale e con gli atletii è raccomandato di diffondere i valori dello sport ovunque. Li ha elencati: autocontrollo, onore, lealtà, spirito di squadra, fraternità, tuttavia, ha anche aggiunto, è importante che “siate dei buoni esempi”. Non ha citato l'incidente di due anni fa ma il riferimento era ovviamente implicito in un momento in cui in Europa si sta diffondendo tra i ragazzi una cultura di estrema destra. In Germania, per esempio, i vescovi sono intervenuti decine di volte su questo tema facendo riferimento anche al partito Afd (Alternativa per la Germania). Papa Bergoglio insiste molto sullo sport come veicolo di ideali nobili e sani per i ragazzi.

«Nell’ultimo Mondiale avete conseguito il terzo posto: complimenti. L’evento ha ricevuto molte critiche per alcuni aspetti, ma ha comunque confermato che il calcio è un fenomeno globale in grado di coinvolgere un numero enorme di persone, di smuovere emozioni e sentimenti collettivi.

Posso ben testimoniarlo io che vengo da un Paese dove tutto questo è vissuto al massimo» ha detto Bergoglio durante l'udienza generale.

Il Pontefice ha poi proseguito: «Voi il calcio lo giocate, formate una squadra, e avete l’onore di rappresentare la vostra Nazione. E questo del fare squadra è un aspetto dello sport che amo sottolineare, perché è una metafora della vita sociale, nei vari ambienti in cui si vive e si lavora insieme agli altri (…) Dunque è importante per voi coltivare le qualità spirituali e umane, per poter essere di buon esempio».

