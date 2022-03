Domenica 6 marzo in piazza San Pietro raccolta di sangue straordinaria

Città del Vaticano - «Basta un gesto per salvare una vita: donare il sangue, significa donare la vita». Domenica mattina a piazza Pio XII, a due passi dal Colonnato di San Pietro, è stata organizzata una raccolta straordinaria di sangue da "DonatoriNati oltre le frontiere". In un comunicato si legge che è un modo per abbattere le barriere della diffidenza e dell’indifferenza e rendere più che mai concreta l’amicizia sociale, così come auspicato nell’enciclica di Papa

Francesco “Fratelli Tutti” .

A bordo di un’autoemoteca dell’Ospedale San Filippo Neri, dalle 8.30 si potrà donare il sangue. Le sacche raccolte saranno destinate al centro trasfusionale della struttura ospedaliera. A mezzogiorno, una rappresentanza di DonatoriNati composta da Polizia di Stato e

Vigili del Fuoco assisterà all'angelus del Papa in Piazza San Pietro.