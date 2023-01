Papa Francesco riceve il sindaco di Roma Gualtieri, udienza per gli auguri del 2023 con focus sul Giubileo

Città del Vaticano - Al centro di una mattinata densa di appuntamenti Papa Francesco riceve il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Si tratta di un'udienza tradizionale per gli auguri di inizio anno e un momento per uno scambio sulla situazione della capitale: il pontefice è vescovo e come si sa è sempre piuttosto attento ai bisogni delle aree più periferiche e delle fasce della popolazione più fragili. Con Gualtieri Papa Francesco ha imbastito in questi anni un buon rapporto personale e un dialogo costruttivo, al netto di tanti problemi endemici della città che si trascinano da anni e sono stati già al centro di riflessioni e stimoli, a cominciare dal degrado di diverse aree.

Probabilmente al centro del colloquio di stamattina vi sarà, invece, una attenzione particolare al grande appuntamento internazionale costituito dal Giubileo del 2025. Il tema è affrontato anche due giorni fa con la premier Giorgia Meloni che ha assicurato un iter veloce per il tavolo bilaterale e per procedere a garantire la migliore collaborazione Stato-Chiesa in vista di un evento globale tanto importante per tutti, oltre che vetrina di Roma per il mondo intero.

Il piano che è stato elaborato è di agevolare il più possibile il rapporto tra la città e i milioni di pellegrini e visitatori che varcheranno nell’occasione le mura di Roma. Si ipotizza un flusso annuale fino a 30 milioni. Di conseguenza si è parlato di interventi urgenti di riqualificazione delle aree che circondano il Vaticano, di quelle antistanti alle basiliche patriarcali e alle stazioni, alla valorizzazione dell’area dei Fori nel quadro del nuovo piano di assetto dell’area archeologica centrale. All'inizio si era preso in considerazione la realizzazione di un intervento strutturale nei pressi di Castel Sant’Angelo, ma non si sa ancora se i tempi di realizzazione lo renderanno fattibile. A questo si aggiungevano poi il potenziamento dei sistemi di sicurezza e dei servizi di assistenza sociale, la realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali di accesso alla città, la sistemazione della zona di Tor Vergata e la pulizia e il decoro.

