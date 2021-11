Restyling della diocesi di Reggio Emilia, nel nuovo logo la Pietra di Bismantova descritta da Dante

Città del Vaticano - Un nuovo logo raffigura la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, a partire dalla sua geografia, rappresentata in quattro elementi fondamentali. Il colore istituzionale - spiega la Diocesi di monsignor Massimo Camisasca - e' un rosso granata e rimanda in primis al melograno, detta anche mela granata o solo granata, con i suoi molteplici richiami alla vita cristiana. Il contenitore e' una 'D', l'iniziale di Diocesi, che riunisce e rappresenta il territorio e la sua identità cattolica: al centro e' stilizzata la Croce, segno inequivocabile dell'Amore. Sono raffigurati i luoghi fisici e spirituali per eccellenza: il Duomo di Reggio (che celebra domani il patrono San Prospero), con il pastorale ad indicare la sede del vescovo; la Concattedrale di Guastalla, centro di quella Chiesa ricca di storia; la Pietra di Bismantova, monumento naturale della montagna reggiana, descritta anche dall'Alighieri nella Commedia; un corso d'acqua, che esprime primariamente il Po, «ma insieme ad esso racconta degli altri fiumi che irrigano con abbondanza la Pianura rendendola feconda»- , dal Crostolo al Tresinaro, dal Secchia all'Enza. Pietra e acqua - commenta la Diocesi - «sono figure dalla profonda valenza biblica: da Mose' che percuotendo la roccia ne fece scaturire uno zampillo di vita, prefigurazione del Battesimo, per arrivare alla costruzione della Chiesa, fondata da Cristo su Simon Pietro e continuamente costituita da comunità di pietre vive e da infiniti torrenti di grazia. Si sono scelte linee pulite ed eleganti nella loro essenzialità, per fondere idealmente la bellezza della tradizione e le sfide della contemporaneita'».

