Processo Vaticano, il vescovo di Ozieri: «Contro noi accusa blasfema quella di servirci dei poveri»

Città del Vaticano - Una accusa blasfema. Non usa mezzi termini il vescovo. «Non mi voglio abituare a leggere nei giornali che la diocesi di Ozieri ha usato i soldi dei poveri per arricchire singole persone». Monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri, ha scelto le pagine di Facebook per difendere se' stesso, la Caritas, la Cei e il cardinale Angelo Becciu dalle accuse mosse dal Tribunale vaticano contro la sua diocesi visto che nell'ambito del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato il presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, hanno riferito - nel corso della ultima udienza - che e' stato aperto un procedimento sul finanziamento della Cei alla diocesi sarda di Ozieri.

APPROFONDIMENTI VATICANO Processo Londra, «Fu il Papa a dire di trattare con... LA DECISIONE Pignatone interroga Becciu, «mai distratto un euro»,... IL CASO Vaticano, Becciu interrogato il 17 marzo: Pignatone dispone che... IL CASO Processo Becciu, battaglia in aula. Pignatone: «Rinviamo e... IL CASO Processo Becciu, perquisita di nuovo la diocesi di Ozieri, il...

Il vescovo replica alle accuse di opacità di finanziamenti alla Caritas dalla quale dipende la Cooperativa Spes, retta dal fratello del cardinale, Tonino. «Io non cedo alla tentazione di fare lo spettatore della menzogna che incalza, mi sono detto proprio mentre mi scorrono davanti i volti dei volontari Caritas che a 100 metri dal mio Episcopio operano con raro spirito di dedizione e cura, a volte azzeccando le mosse con sapienza e altre volte costretti a dire col cuore lacerato, mi dispiace, oggi solo questo!».

«Di una cosa sono sicuro: se inquirenti o coloro che stanno compiendo oggi accertamenti sulla diocesi conoscessero i nomi e i volti delle persone che hanno fatto a me Vescovo, a don Mario direttore della Caritas, a Tonino presidente della Spes, e alla Chiesa intera, un bel sorriso all'annuncio che, grazie ai soldi della Cei potevano lavorare, sudare e sperare, avrebbero altre valutazioni da fare. Rigettiamo con forza e serenita' l'accusa blasfema e scandalosa di servirci dei poveri».