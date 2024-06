Aborto, tre donne settantenni in cella negli Usa da due anni per essere pro-life. «Volevamo solo salvare dei bambini»

Da quasi due anni tre donne di settant'anni sono in un carcere americano per avere partecipato ad una manifestazione antiabortista nel 2020. «Volevo solo salvare delle vite umane» ha detto Jean Marshall, 74 anni, ex infermiera in pensione. Avevano tutte formato una catena umana cercando di bloccare l'ingresso di una nota clinica a Washington dove vengono praticate interruzioni volontarie di gravidanza. L'accusa è di avere infranto il Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act, che è stato in gran parte applicato negli Usa per tutti gli attivisti pro-life. L'agenzia cattolica CNA ha avuto un lungo colloquio con le detenute facendo emergere il loro stato di salute precario poiché soffrono di osteoporosi e altre patologie legate alla loro età che necessiterebbero di adeguate cure.

Vertice Papa-Biden, il rebus dello scontro sull'aborto. E il Vaticano censura la diretta presidenziale

La clinica davanti alla quale avevano inscenato la protesta era da tempo finita al centro di una accesa disputa legale poiché erano stati rinvenuti in precedenza i resti di 115 feti, alcuni dei quali sembravano essere frutto di una gestazione tardiva che negli Usa resta illegale.

Jean ha ripetuto che si trovava lì solo per fare riflettere sulla insensatezza dell'aborto. «Era la cosa giusta da fare». In cella ci sono anche Heather Idoni, 59 anni, diabetica e con un ictus avuto ad aprile, Joan Andrews Bell, 76 anni, madre di sette figli e con sette nipoti e Paulette Harlow, 75 anni.

DIVISIONI

Il tema pro-life tra i cattolici americani è fonte di spaccature e lacerazioni senza fine. Anche tra diversi vescovi si riscontrano divisioni profonde sconfinando inevitabilmente anche sul terreno della politica poiché l'amministrazione Biden è apertamente abortista. Due anni fa l'episcopato Usa aveva espresso appoggio alla decisione della Corte Suprema con la quale era stata ribaltata la Roe v. Wade, la sentenza storica che, a partire dal 1973, stabiliva il diritto all'aborto negli Stati Uniti. L’arcivescovo José Gomez di Los Angeles, presidente della Conferenza episcopale e l'arcivescovo William Lori, presidente del Comitato pro-life, avevano definito la giornata “storica”, sottolineando che «per quasi cinquant'anni, l'America ha applicato una legge ingiusta che ha permesso ad alcuni di decidere se altri possono vivere o morire: una politica che ha provocato la morte di decine di milioni di bambini».

Papa Francesco silura il prete leader dei pro-life negli Usa e lo riduce allo stato laicale, «sentenza senza appello»

Un recente sondaggio del Pew Research Center ha rilevato che per il 61% degli americani l’aborto dovrebbe essere legale nella maggior parte o in tutti i casi, mentre per il 74% degli evangelici bianchi l’aborto dovrebbe essere illegale nella maggior parte o in tutti i casi. All’interno della Corte Suprema persino il presidente Roberts che aveva votato a favore del ribaltamento, ha sottolineato che non avrebbe voluto che fosse avvenuto in questo modo. L’opinione pubblica statunitense è rimasta profondamente lacerata sull’aborto per decenni ed entrambi i partiti politici – dem e repubblicani - sfruttano questa scissione a scopi elettorali. Alcuni mesi fa Donald Trump ha però respinto il divieto nazionale di aborto affermando che devono essere i singoli Stati a legiferare in materia.

Il Papa: anticoncezionali come armi, contro la vita