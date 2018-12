Gesuiti americani diffondono lista di 16 preti accusati di pedofilia

Gesuiti statunitensi nuovamente nell'occhio del ciclone. Una lista di 13 (cinque solo quelli viventi) preti accusati di abusi sessuali su minori a partire dagli anni 50 è stata pubblicata dalla provincia del Maryland che copre 8 stati tra cui l'area di Washington. I gesuiti accusati hanno lavorato con minorenni in licei importanti, università e chiese.

Uno di loro, padre Neil McLaughlin, avrebbe molestato bambini per trent'anni, dagli anni Cinquanta agli Ottanta. Le accuse che lo riguardano vengono da Pennsylvania, Maryland, Georgia, Massachusetts e New York, ma solo nel 2007 il prete è stato messo da parte. Fanno capo ai gesuiti alcune delle scuole più importanti d'America e l'ordine è da tempo sotto pressione per una maggiore trasparenza: cinque preti sono passati per Georgetown Prep, il liceo del giudice della corte suprema Brett Kavanaugh.

Gary Orr, un gesuita che ha lavorato a Georgetown Prep dal 1977 al 1980 e dal 1989 al 2004, era stato denunciato dalla scuola alla polizia dopo che accuse nei suoi confronti erano state fatte nel 2003. Era stato condannato a cinque anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole nel 2011 e nel frattempo ha lasciato l'ordine. La Provincia del Maryland copre South Carolina, North Carolina, Georgia, Virginia, West Virginia, il sud del New Jersey, Pennsylvania, Maryland e il Distretto di Columbia. I gesuiti hanno patteggiato in azioni legali per pedofilia in America: il caso più eclatante è stato un risarcimento da 166 milioni di dollari pagato nel 2011 in seguito a circa 500 accuse per molestie sessuali in Oregon.

Ultimo aggiornamento: 04:26

