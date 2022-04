Vaticano, sos per salvare un migrante che sta morendo tra Polonia e Bielorussia

Città del Vaticano - Al confine tra Polonia e Bielorussia un altro profugo di serie B sta morendo. Si chiama Hussein Saleh Ali Muhammad, è di nazionalità yemenita ed è nato nel 2004 e i medici volontari polacchi che si sono addentrati nella buffer zone dove ci sono ancora immigrati intrappolati nella zona cuscinetto, hanno riferito che se non verrà ricoverato immediatamente rischia la vita. A visitarlo è stata la dottoressa Paulina Bowlik, confermando che il giovane ha un trauma cranico molto grave. Le foto mostrano un volto cinereo, il labbro spaccato, una ferita sulla nuca causato dalla polizia di frontiera bielorussa che non deve avere usato i guanti di velluto. Hussein, una volta compreso che non poteva entrare in Europa, voleva tornare indietro, ma è stato respinto dai bielorussi, condannato con altri nelle foreste.

Il caso sta circolando e rimbalzando su varie scrivanie, rilanciato con forza da Marta Gorczynska, legale della Fondazione di Helsinki per i diritti dell'Uomo fino ad arrivare in Vaticano, con una supplica: fate qualcosa per salvarlo. Hussein si era messo in viaggio con il fratello Aaron. Per salvarlo si è mosso anche il sindaco Marcin Wiacek, ma pare che la sua richiesta sia finita nel nulla anche se ha provveduto a geolocalizzarlo, nella zona attorno a Kuznica, a 60 chilometri da Bialistok.

Secondi i dati dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), finora la Polonia ha ospitato circa due milioni e mezzo di persone in fuga dalla guerra tra Ucraina e Russia. Ma poco lontano dai luoghi di accoglienza, lungo il confine polacco con la Bielorussia ci sono persone bloccate da diversi mesi, che ripetutamente provano a oltrepassare la frontiera per entrare in Unione europea, rischiando di essere respinte, picchiate e di trovarsi faccia a faccia con la morte.

Sono i migranti arrivati mesi fa in Bielorussia, che da tempo provano a raggiungere la Polonia ma, a differenza delle centinaia di migliaia di persone che continuano a varcarne i confini in questi giorni, continuano a essere respinti.