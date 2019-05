Il Vaticano ricorda Pio XII nel 75esimo anniversario della liberazione di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Un convegno vaticano ricorda il momento in cui - il 4 giugno 1944 - da Roma escono le truppe tedesche, e Pio XII è l’oggetto di unanime gratitudine da parte della popolazione civile. La guerra in quei giorni difficili non è ancora finita e l’Italia è ancora divisa in due. Ma la salvezza della Capitale assunse per l'immaginario collettivo degli italiani un enorme valore simbolico. L’opera del Vaticano procedeva senza sosta in favore di quanti stavano ancora patendo gli effetti della guerra. L’approvvigionamento di pane e di altre derrate alimentari, soprattutto in favore dei più deboli e indifesi, diventava la prima esigenza. Ma al contempo proseguivano la ricerca di nuove informazioni sui dispersi e gli sforzi per salvare gli ebrei nelle regioni italiane ancora controllate dai tedeschi.In occasione del 75esimo anniversario della liberazione della città di Roma, il Comitato Papa Pacelli organizza un momento commemorativo martedì 4 giugno 2019, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenza della Curia Generalizia dei Padri Gesuiti (Borgo Santo Spirito, 4 • Roma).Parteciperanno il cardinale Dominique Mamberti, Prefetto della Segnatura Apostolica, Pier Luigi Guiducci, Docente di Storia della Chiesa alla Lateranense, ed Emilio Artiglieri, Presidente del Comitato Papa Pacelli – Associazione Pio XII.Al termine, sarà posta una corona presso la lapide che ricorda il Venerabile, Defensor civitatis, in piazza Pio XII.