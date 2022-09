Pedofilia, il premio Nobel per la Pace, arcivescovo Carlos Filipe Ximenes Belo, abusò dei bambini a Timor Est

Città del Vaticano – Rischia di diventare il più grande scandalo sessuale del Vaticano capace di trascinare con sé persino la santità di Giovanni Paolo II. Per anni e anni, l'arcivescovo Carlos Filipe Ximenes Belo, vincitore del Premio Nobel per la Pace, di Timor Est, ha abusato sessualmente di ragazzi poveri, approfittando della sua posizione di forza, come sostengono i sopravvissuti. Nel 2002 le prime denunce per pedofilia arrivarono in Vaticano e il caso venne insabbiato, il vescovo trasferito in Mozambico ma sempre a contatto con bambini di strada. All’epoca del suo trasferimento in Africa in Segreteria di Stato c’erano il cardinale Angelo Sodano, alla Congregazione della Fede il cardinale Rartzinger ed erano gli ultimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II, ormai malato ma sempre informato sulle cose più importanti.

L'arcivescovo nel 1996 insieme a José Ramos Horta ha ricevuto il Premio Nobel per la pace per l'impegno nel difficile scenario a Timor Est.



«Il vescovo mi ha tolto i pantaloni, ha iniziato a toccarmi e mi ha praticato del sesso orale», racconta Paulo ad un giornale olandese; la vittima oggi ha 45 anni e ha deciso di uscire allo scoperto. A far deflagrare il caso è il giornale olandese De Groener Amsterdammer a seguito di una inchiesta giornalistica durata anni.

La vittima ha raccontato che il vescovo il mattino dopo gli diede dei soldi. «Ero un po' spaventato. Mi sentivo così strano». Paulo naturalmente si vergognava, finché non ha capito: «Non è colpa mia. Mi ha invitato lui. È il sacerdote. È un vescovo. Ci dà da mangiare e parla bene con me. Sta approfittando di questa situazione».

Per decenni Paulo non ha raccontato a nessuno degli abusi compiuti da un vescovo che ha abusato della sua situazione di potere sui ragazzi che vivevano in povertà. Naturalmente era difficile per ragazzi disagiati accusare un vescovo potente e famoso, noto in tutto il mondo per il suo impegno per la pace a Timor Est, una bandiera del pacifismo e persino Premio Nobel. «Non mi avrebbero mai creduto». La Chiesa cattolica, tra l'altro, godeva di un immenso rispetto tra la popolazione.

Nel novembre 2002 ad un tratto il vescovo Premio Nobel si dimette improvvisamente. Da quel momento, le voci sui presunti abusi sessuali cominciano a diventare un segreto di Pulcinella perché riguardavano anche altre vittime. La stampa locale inizia ad occuparsene ma la Chiesa locale fa muro. Il Nobel per la pace era un simbolo troppo grande da colpire. Nel frattempo il vescovo viene spostato in Mozambico. Il Papa lo solleva dall'incarico il 26 novembre 2002. Il Premio Nobel per la Pace spiega pubblicamente di soffrire di stanchezza sia fisica che mentale. Nel gennaio 2003, Belo lascia Timor Est, ufficialmente per curarsi in Portogallo. Dopo aver parlato con il prefetto dell'allora Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il cardinale Crescenzio Sepe viene mandato a Maputo, in Mozambico.

Il Vaticano interpellato sul caso al momento non ha replicato in alcun modo.