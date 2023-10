Paul Beger, chi è l'uomo che da anni chiede a governi e Papi di riavere l'Ascensione e la Pentecoste

Implacabile. Come la goccia cinese. Un devoto cittadino di Bolzano da più di quindici anni, ogni settimana che Dio manda in terra, contatta leader politici, esponenti di governo, giornalisti, vescovi e cardinali per una campagna incalzante che punta al ripristino delle festività soppresse. L'Ascensione del Signore, il Corpus Domini, i santi Pietro e Paolo (festività per la sola piazza di Roma), San Giuseppe, il Venerdì Santo e il Lunedì di Pentecoste. Paul Beger non si arrende all'idea di lasciare intentata ogni possibilità e alla ricerca di spiragli prende carta e penna, telefona, manda email e persino Pec agli indirizzi istituzionali degli interlocutori.

La pratica religiosa degli italiani in costante declino

Naturalmente il signor Beger è serissimo e nel pieno delle sue facoltà.

La sua tenacia è pari alla profondità della sua fede, quasi fosse una missione raggiungere l'obiettivo finale che è quello di aiutare la Chiesa a riportare la gente a messa rimettendo al proprio posto, sul calendario, le feste cancellate e dunque inevitabilmente dimenticate nel loro originario significato.

Egli è convinto che se in fondo vi è poca pratica religiosa nel nostro Paese, come del resto hanno dimostrato i risultati dell'ultima ricerca pubblicata dalla rivista Il Regno, è anche per la scomparsa progressiva dei simboli cristiani e di quelle festività che un tempo erano accompagnate anche da riflessioni spirituali. Abolendo l'Ascensione o la Pentecoste la gente ha scordato anche la propria radice religiosa. Sulla carta il ragionamento del signor Berger non fa una grinza e con questa determinazione, di governo in governo, prende appuntamenti e contatta gli interlocutori per sottoporre il progetto.

Crollo della fede tra gli italiani, uno su due non crede più e gli atei sono raddoppiati: il dossier

Basta scorrere la sua pagina Facebook per avere una vaga idea dell'energia che pone in questa impresa titanica. Per ora ha collezionato tante pacche sulla schiena e mille promesse di interventi che poi, data la complessità della materia, sono finite nel dimenticatoio. Per esempio, nel 2016, il ministro per le Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi si prese a cuore la questione e la fece studiare e in Commissione dove risultavano all'esame due proposte di legge, la numero 2244 e la numero 3064, entrambe recanti «il ripristino delle festività soppresse agli effetti civili». Il ministro Boschi riferiva però all'interlocutore che la materia essendo di natura pattizia necessitava di un accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, pertanto in sede parlamentare era inutile ogni tentativo.

Benedizioni alle coppie gay? Papa Francesco è possibilista: «Studiare forme che non creino confusione»

Beger a quel punto è partito a contattare il Vaticano, avviando una copiosa corrispondenza con la Cei e la Segreteria di Stato, investendo del progetto una lunga lista di prelati. Gli ultimi ad essere stati contattati sono il cardinale Zuppi, che non pare gli abbia ancora risposto, e il Segretario di Stato, Pietro Parolin che ha puntualmente aggiornato il tenace richiedente suggerendogli però di soprassedere. «Per essere sincero ho l'impressione che nelle attuali circostanze nessuno voglia riaprire questo fronte». La strada forse è troppo in salita e nemmeno un miracolo riuscirebbe a tanto con la burocrazia italiana.

Per rivedere il Concordato, come si sa, occorre il benestare del Vaticano. Il che significa che per un passo del genere Italia e Santa Sede si dovrebbero rimettere ad un tavolo per modificare la revisione pattizia che fu firmata nel 1984 dall'allora segretario di stato, cardinale Casaroli e dall'allora Presidente del Consiglio, Craxi. Si tratterebbe di modificare l'articolo 6 in cui viene stabilito che la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi «tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra la Parti». Al momento le feste riconosciute sono: tutte le domeniche, il primo gennaio, il 6 gennaio, il 15 agosto, il primo novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre.